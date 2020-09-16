Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире Первого канала прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

«У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу», — заявила Медведева. Также она поблагодарила своего бывшего наставника Брайана Орсера за проделанную работу и проявленное понимание. По словам спортсменки, они разошлись без конфликтов и сохранили теплые отношения.

Ранее 16 сентября стало известно о решении 20-летней Медведевой вернуться в группу Тутберидзе. Детали возможного перехода пока неизвестны. До этого российская фигуристка тренировалась в Канаде под руководством Орсера.

Медведева перешла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года, после того как проиграла соотечественнице Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Кроме серебра Игр-2018 под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при. С Орсером она завоевала бронзу мирового первенства в 2019 году.