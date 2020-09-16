Возвращение Медведевой к Тутберидзе подтвердили

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Аксенов заметил, что нет смысла отрицать переход спортсменки. «Это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны», — заявил он.

О намерении Медведевой покинуть группу канадского специалиста Брайана Орсера и вернуться к Тутберидзе стало известно ранее 16 сентября. Детали возможного перехода пока неизвестны.

Медведева покинула группу Тутберидзе летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане под руководством Тутберидзе Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также финала Гран-при. С Орсером она выиграла бронзу чемпионата мира-2019.