Стало известно о травме Медведевой

Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о травме спортсменки. Его слова приводит РИА Новости.

Стало известно, что Медведевой необходимо восстановиться после хронической травмы спины. По мнению Орсера, выступление фигуристки на контрольных прокатах в Москве было неудачным по этой причине. Тренер добавил, что спортсменке необходимо вернуться в Канаду для полноценного тренировочного процесса.

Фигуристка пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она работала в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.