Медведеву захотели поставить перед выбором между Россией и Канадой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась об участии фигуристки Евгении Медведевой в Гран-при этого сезона. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Великова посчитала, что в отношении Медведевой не должно быть особого подхода, и захотела поставить ее перед выбором между Россией и Канадой. «Она должна для себя определиться. Она вообще за Россию выступает или за другую страну? Откровенно говоря, я не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы», — заявила тренер.

В сезоне-2020/2021 каждый фигурист выступит только на одном этапе Гран-при — выбор зависит от гражданства или места проживания. Медведева имеет право кататься в России или Канаде. Она пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Спортсменка занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она работала в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.