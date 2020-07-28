Медведева рассказала о личной жизни

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram рассказала о личной жизни.

Медведева поделилась с подписчиками значением ее показательного номера Experience. «Он был о моих первых отношениях. О той боли, которую причиняет тебе любимый человек, покидая тебя в худший период в твоей жизни. И ты понимаешь, что это была просто игра, чтобы он мог почувствовать себя лучше», — написала она. Фигуристка добавила, что неудачи в личной жизни могут ранить сильнее, чем спортивные поражения.

22 июля стало известно, что Медведева начала тренироваться под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Это произошло из-за того, что спортсменка не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.