Раскрыты признаки скорой смерти компьютера

BGR: Признаками скорой поломки ПК назвали участившиеся сбои и замедления

Специалисты портала BGR перечислили самые распространенные признаки того, что процессор персонального компьютера (ПК) скоро выйдет из строя. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты издания напомнили, что центральный процессор является самой важной частью компьютера. Авторы напомнили, что если эта деталь сломается, то весь девайс перестанет работать. «Отказ процессора обычно происходит внезапно и полностью, но могут быть признаки, указывающие на то, что стоит принять меры», — отметили они.

Главным признаком скорой смерти процессора и компьютера специалисты назвали участившиеся сбои и «синие экраны смерти» (BSOD) в Windows. Частые замедления и зависания девайса также могут указывать на проблемы с процессором. Также журналисты заметили, что компьютер должен уверенно проходить через стресс-тесты, когда все ядра центрального процессора загружены почти на 100 процентов.

В материале говорится, что зачастую компьютеры с поврежденным процессором могут непроизвольно перезагружаться. Однако этот признак также может указывать на проблемы с блоком питания и материнской платой.

Ранее в SlashGear назвали циклы перезарядки главным фактором, влияющим на ресурс батареи смартфона. Также они объяснили, что аккумулятор не получает урона от постоянных подзарядок в течение ночи.