Канал «Осведомитель» показал противодронный маневр российского беспилотника

Противодронный маневр российского беспилотника попал на видео, кадры показал Telegram-канал «Осведомитель».

«Противодроновый маневр новой неизвестной на данный момент модели российского БпЛА в объективе зенитного FPV-дрона противника Sting», — говорится в публикации.

Предположительно, российский дрон был оснащен камерой с машинным зрением в задней части корпуса. Канал отмечает, что на разведывательных беспилотниках устанавливаются системы уклонения от зенитных FPV-дронов противника.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.