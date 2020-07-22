Стало известно о тренировках Медведевой под руководством Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Медведева, в данный момент находящаяся в Москве, приступила к работе под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Об этом в Instagram SkatingPj сообщил наставник россиянки, Брайан Орсер.

Тренер рассказал, что Тарасова помогает Медведевой с короткой программой. Орсер уточнил, что спортсменка пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

О тренировках Медведевой в Москве стало известно 4 июля. Отмечалось, что фигуристка вернется в Канаду к Орсеру после возобновления международного авиасообщения.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она работала в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.