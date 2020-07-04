Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве

Призер олимпийских игр и хореограф Илья Авербух отреагировал на решение российской фигуристки Евгении Медведевой тренироваться в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

Авербух подчеркнул, что решение работать под руководством Елены Буяновой является временным, так как границы в данный момент закрыты. «Женя и в прошлом году много времени проводила в ЦСКА. Елена помогала ей, это уже понятная история для того и другого спортсмена. В данной ситуации — это оптимальное и правильное решение», — посчитал он.

О тренировках Медведевой под руководством Буяновой ранее сообщил ТАСС. Отмечалось, что фигуристка вернется в Канаду к местному тренеру Брайану Орсеру после возобновления Россией международных полетов.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она занималась у отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

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