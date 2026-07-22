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16:35, 22 июля 2026Силовые структуры

Названы вероятные последствия для хозяина напавшей на внука Донцовой собаки

Алешкин: Наказание хозяину напавшей на внука Донцовой собаки может быть разным
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат Андрей Алешкин назвал вероятные последствия для хозяина собаки, напавшей на внука писательницы Дарьи Донцовой. Его оценку приводит aif.ru.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как полагает Алешкин, в этом случае следствие установило, что владелец действительно причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности. «Наказание может быть разным: штраф, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы или арест на срок до шести месяцев. Но эта статья работает в том случае, если не было умысла», — пояснил он.

Юрист добавил, что причиненный семье мальчика ущерб будет возмещаться в рамках уголовного дела в порядке статьи 44 УК РФ.

Утром в среду стало известно, что 7-летний внук писательницы пострадал от нападения чужой собаки в Подмосковье, у мальчика раны на голове. Владелец собаки рассказал свою версию произошедшего.

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