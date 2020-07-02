Российская фигуриста Евгения Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки. Ее слова приводит Jisin.

Спортсменка заявила, что уже не в том возрасте, чтобы выучить эти элементы, тем не менее она выразила желание побеждать на соревнованиях. «Сейчас некоторые российские фигуристки исполняют четверные прыжки, но эти девушки очень юны. Когда я была в их возрасте, то пробовала прыгать четверные, но тогда квады не были трендом», — добавила она. Медведева подчеркнула, что дважды побеждала на чемпионатах мира без четверных прыжков.

29 июня фигуриста рассказала о желании стать тренером после окончания спортивной карьеры. Она отметила, что уже сейчас работает с юниорами в Торонто.

Медведева живет и тренируется в Канаде у местного тренера Брайана Орсера. До этого она занималась у отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!