Медведева выбрала занятие после завершения карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о желании стать тренером после окончания спортивной карьеры. Ее слова приводит smart-flash.jp.

Медведева заявила, что уже сейчас помогает своему тренеру Брайану Орсеру работать с юниорами в Торонто. «Это очень весело. Наверное, этим будет тяжело заниматься на протяжении всей оставшейся жизни, но после окончания карьеры я стану тренером. Мне этого хочется», — сказала фигуристка.

В феврале этого года двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посоветовал Медведевой завершить спортивную карьеру. По его мнению, 20-летней фигуристке невозможно конкурировать с юными спортсменами, освоившими сложные четверные прыжки.

Медведева живет и тренируется в Канаде у Орсера с лета 2018 года. До этого она занималась у отечественного тренера Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

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