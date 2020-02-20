Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру. Об этом 37-летний экс-спортсмен рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

По мнению Плющенко, 20-летней Медведевой невозможно конкурировать с юными фигуристками, освоившими сложные четверные прыжки. «Женя столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься», — сказал он. Плющенко порекомендовал Медведевой сосредоточиться на участии в ледовых шоу и «получать удовольствие».

В декабре 2019-го Медведева снялась с чемпионата России из-за нежелания получить травму: у спортсменки сломались коньки. По итогам турнира победу праздновала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

До весны 2018-го Медведева также представляла группу Тутберидзе. На счету россиянки серебро на Играх в Пхенчхане, два золота чемпионатов мира и две победы на чемпионатах Европы.

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