15-летняя фигуристка Щербакова стала двукратной чемпионкой России

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России, который проходит в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Только за первые четыре прыжка россиянка получила 55 баллов. Общая сумма за прокат составила 181,94 балла. 15-летняя Щербакова обошла соотечественницу Алену Косторную, заняв первое место по итогам чемпионата России. Александра Трусова заняла третье место на пьедестале.

После короткой программы тройку лидеров составляли Косторная (89,86 балла), Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Евгения Медведева, занимавшая пятое место, была вынуждена сняться с турнира. Фигуристка объяснила это нежеланием получить травму, используя сломанные коньки.

Щербакова — двукратная чемпионка России. Она тренируется под руководством отечественного специалиста Этери Тутберидзе.

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