Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом российские спортсменки заняли весь пьедестал.

Соревнования прошли в субботу, 7 декабря, в Турине. Косторная по итогам короткой и произвольной программ набрала 247,59 балла — она побила мировой рекорд, принадлежавший Трусовой. Выступления Щербаковой судьи оценили на 240,92 балла, Трусовой — на 233,18. Четвертое место заняла Алина Загитова, которая набрала 205,23 балла.

6 декабря Косторная побила собственный мировой рекорд в короткой программе. Она набрала за прокат 85,45 балла.

Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Загитовой, проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

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