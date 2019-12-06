Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она набрала за прокат 85,45 балла, побив свой мировой рекорд. Второе место заняла Алина Загитова с 79,60 балла. На третьем месте расположилась Анна Щербакова (78,27). Александра Трусова находится на пятом месте (71,45).

Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Загитовой, проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!