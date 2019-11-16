15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве. Слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».

Трусова признала, что и в короткой, и в произвольной программе она допускала ошибки, и пообещала работать, чтобы устранить их. «Выступление Жени Медведевой на меня не повлияло. Я никогда не смотрю, кто выступает передо мной, не слышу оценки», — заявила она.

Произвольная программа у женщин завершилась 16 ноября. Трусова набрала в общей сложности 234,47 балла и обошла Медведеву, лидировавшую по итогам короткой программы. Она заняла второе место.

15-летняя Трусова в этом сезоне стала победительницей этапа Гран-при Skate Canada. Она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме баллов.

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