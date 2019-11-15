Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка получила за свой прокат 76,93 балла. Второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова (74,21 балла). Третья строчка осталась за американкой Марайей Белл. В ее активе 67,11 балла.

В сентябре 19-летняя Медведева приняла участие в турнире серии «Челленджер» Autumn Classics, проходившем в Канаде. Россиянка заняла вторую строчку по итогам короткой и произвольной программ, набрав 217,43 балла. Первое место заняла японка Рика Кихира, опередившая Медведеву на 6,73‬ балла. На том же турнире российская фигуристка показала свой лучший результат в короткой программе. Тогда она набрала 75,14 балла.

Медведева дважды становилась чемпионкой мира, дважды выигрывала золото чемпионата Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане она выиграла серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. С весны 2018-го Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. До этого она занималась в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе.

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