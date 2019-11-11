Медведева впервые показала новый номер

На сайте Первого канала появилась видеозапись показательного номера российской фигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка будет кататься под песню Билли Айлиш — I Don’t Wanna Be You Anymore.

На кадрах с тренировки в канадском Торонто Медведева исполняет показательный номер, с которым она на соревнованиях еще не выступала. Хореографию фигуристке поставил Джоуи Расселл. Ранее был доступен лишь короткий фрагмент номера.

Медведева выступит на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября. Помимо нее, Россию представят Александра Трусова и Мария Сотскова.

27 октября Медведева заняла пятое место на этапе в Канаде и практически потеряла шансы на выход в финал Гран-при. Победительницей этапа стала 15-летняя Трусова, которая установила два мировых рекорда.

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