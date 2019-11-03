В Канаде заговорили о «золотой эре» российского фигурного катания

Канадский спортивный комментатор Тед Бартон поделился мнением о выступлении российских фигуристок на этапах мировой серии Гран-при. Журналист опубликовал запись в своем Twitter-аккаунте.

Комментатор выделил выступление Алены Косторной, которая выиграла этап Гран-при в Гренобле. Бартон назвал ее «красивой и атлетичной».

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«Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена — они просто невероятны, и не забывайте и об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Это золотая эра для российского женского катания. Нам повезло, что мы стали ее свидетелями», — отметил Бартон.

2 ноября Косторная завоевала первое место на этапе Гран-при в Гренобле. Второе место досталось Загитовой. Третью строчку заняла американка Мэрайя Бэлл.

Трусова победила на канадском этапе Гран-при, а Щербакова стала сильнейшей на Skate America. Обе фигуристки, а также Загитова являются ученицами российского тренера Этери Тутберидзе.

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