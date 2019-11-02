Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что у Загитовой не совсем получился каскад лутц — риттбергер. «Мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что ее на этом прыжке немножко повело назад», — отметила она. При этом тренер посчитала, что у фигуристки хорошая программа, которая ей идет.

1 ноября Загитова заняла второе место в короткой программе Internationaux de France, набрав 74,24 балла за прокат. Лидирует россиянка Алена Косторная (76,55 балла).

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 2 ноября, в 20:55 по московскому времени.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионка мира и Европы. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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