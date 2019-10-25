Загитова показала способ расслабиться после тяжелых тренировок

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что рисование помогает ей расслабиться после занятий. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

17-летняя россиянка опубликовала фото, где занимается рисованием. Она сопроводила кадр надписями на русском, английском и японском языках.

Фото опубликовано @azagitova

В 2019 году россиянка выиграла чемпионат мира и завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы. Однако в декабре 2018-го Загитова неудачно выступила на чемпионате России. По итогам турнира она заняла лишь пятое место.

В финале Гран-при сезона-2018/2019 российская фигуристка упустила победу и заняла вторую строчку. Победительницей стала представительница Японии Рика Кихира.

В 2018 году Загитова завоевала золотую медаль на Играх в Пхенчхане. На тот момент россиянке было 15 лет. Ей удалось выиграть соревнования в своем первом взрослом сезоне. Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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