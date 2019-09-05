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Загитова решила «не зацикливаться» на медалях

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Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как находит мотивацию для выступлений после завоевания медалей на крупных мировых турнирах. Ее слова приводит ТАСС.

«Поняла, что не надо стремиться занять определенное место. Да, это очень важно, но главное — не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и выступить со своей программой», — заявила 17-летняя фигуристка.

В 2019 году Загитова стала чемпионкой мира и завоевала серебряную медаль чемпионата Европы. В декабре 2018-го она неудачно выступила на чемпионате России, заняв итоговое пятое место.

В финале Гран-при сезона-2018/2019 Загитова упустила победу, заняв второе место. Победительницей стала японка Рика Кихира.

В 2018 году Загитова завоевала золотую медаль на Играх в Пхенчхане. На тот момент россиянке было 15 лет. Ей удалось выиграть соревнования в своем первом взрослом сезоне.

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