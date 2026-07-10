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20:56, 10 июля 2026Ценности

Charli XCX в прозрачном топе прогулялась по Нью-Йорку

Певица Charli XCX в откровенном топе прогулялась по Нью-Йорку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jamie Mccarthy / Getty Images

Британская певица Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная как Charli XCX, в откровенном образе попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость в топе из прозрачного кружева и вельветовых брюках прогулялась по Нью-Йорку. Уличные фотографы выяснили, что исполнительница приехала в США ради промомероприятий ее нового альбома Music, Fashion, Film.

В июне Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте. Певица стала гостьей дефиле коллекции Saint Laurent в рамках Недели мужской моды. Помимо Charli XCX, на мероприятии заметили Кейт Мосс с дочерью Лилой, Мадонну, Рами Малека, Коннора Сторри, Амалию Грей и других звезд.

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