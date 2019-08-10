Олимпийский чемпион признал преимущество Загитовой над Медведевой

Бывший российский фигурист и чемпион Олимпиады-2006 Роман Костомаров прокомментировал конкуренцию между россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Его слова передает Sport24.

«Считаю, что между этими фигуристками уже нет никакого противостояния. Загитова немного ушла вперед, и они не конкурируют друг с другом», — заявил Костомаров. Он также признался, что не может предугадать результаты следующего чемпионата России. «Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир», — добавил он.

В июле другой олимпийский чемпион Алексей Ягудин также поделился мнением относительно противостояния Загитовой и Медведевой. В частности, речь шла и о поведении болельщиков двух фигуристок. Он отметил, что история отношений двух фигуристок напоминает его противостояние с Евгением Плющенко в 2002 году.

В 2018 году на Играх в Пхенчхане Загитова обошла Медведеву в борьбе за золотую медаль в одиночном катании. В социальных сетях болельщики фигуристок нередко устраивают перепалки из-за спортсменок. К примеру, тренер Максим Траньков столкнулся с негативной реакцией фанатов Загитовой после того, как рассказал о том, что в Пхенчхане «все поддерживали Медведеву».

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