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Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков сообщил, что ему стали поступать угрозы после слов о российской фигуристке Алине Загитовой. Слова спортсмена доступны в «сториз» его Instagram-аккаунта.

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите — футбол», — сообщил Траньков. Он также добавил, что ему пришлось закрыть комментарии на странице, так как ему начали поступать прямые угрозы о расправе.

14 ноября в интервью изданию «Спорт день за днем» Траньков прокомментировал противостояние Загитовой с другой россиянкой Евгенией Медведевой. Он подчеркнул, что никто из спортсменов не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане.

На Олимпиаде-2018 в Загитова завоевала золото в одиночном катании. Медведева — серебряную медаль.

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