Двукратный олимпийский чемпион оценил отношения Загитовой и Медведевой

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков во время пресс-конференции рассказал, что между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой нет конфликта.

«Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между Женей и ее бывшим тренером Этери Тутберидзе. А в отношениях у девчонок все нормально», — ответил Траньков.

По его словам, Медведева не повторит путь другой российской фигуристки Юлии Липницкой, которая после победы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи не смогла остаться на высоком уровене и завершила карьеру в 19 лет.

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«Во-первых, Медведева не олимпийская чемпионка. Во-вторых, она старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева делает все, чтобы ее судьбу не повторить. Сможет или не сможет — покажет время», — отметил фигурист.

Медведева ушла из группы Тутберидзе в мае 2018 года. Теперь она тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером и живет в Торонто. На первых соревнованиях под руководством нового тренера спортсменка стала второй.

Второе место она также заняла на Олимпиаде-2018, уступив Загитовой. Сообщалось, что до Игр Медведева просила Тутберидзе оставить соперницу в юниорах еще на год, но получила отказ, что и стало причиной дальнейшего расставания с тренером.

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