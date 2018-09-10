В Канаде раскрыли причину разрыва Медведевой с Тутберидзе

Канадский тренер Даг Хау в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson подтвердил информацию о конфликте, возникшем между наставником Этери Тутберидзе и фигуристкой Евгенией Медведевой после Олимпийских игр в Пхенчхане.

По словам журналиста, Тутберидзе поставила крест на Медведевой и отправила ее рожать детей после Олимпиады в Пхенчхане. Хау согласился с информацией: «Да, тренер сказала ей, что она уже больше ничего не добьется. Мне Брайан Орсер об этом рассказал».

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9 сентября в Москве состоялись контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые программы. Тутберидзе покинула трибуну во время выступления Медведевой.

В мае 2018 года спортсменка ушла от Тутберидзе. Фигуристка переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Орсером.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, до Игр Медведева обратилась к ней с просьбой оставить Загитову в юниорах еще на год, но та отказалась, что и послужило причиной расставания.

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