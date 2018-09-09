Медведева оценила первое выступление в России после отъезда

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах в Москве. Ее слова приводит Sports.ru

«Все идет по плану — единственное, что мой сегодняшний прокат не совсем по плану, но это мы исправим. Все будет хорошо. Надеюсь, что будете за меня болеть. Мне нужна ваша поддержка. Сейчас я откатала на 20 процентов, на 15, от того, что я могу. Я это понимаю. Мы с Брайаном Орсером интенсивно работаем всего полтора месяца», — заявила Медведева.

Материалы по теме «Свободы у нее не было» Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады

Фигуристка осталась довольна возвращением в Россию. «Я на самом деле рада, что я сейчас здесь, разговариваю с вами, я только что вышла со льда, меня провожали криками и аплодисментами. Даже за ужаснейший прокат мне кричали "браво". Я очень рада, что катаюсь на коньках — это огромное благословение», — добавила она.

9 сентября в Москве состоялись контрольные прокаты, на которых российские фигуристы продемонстрировали свои новые программы. Бывший тренер Медведевой Этери Тутберидзе покинула трибуны во время выступления фигуристки.

Медведева в мае 2018-го ушла от Тутберидзе. Фигуристка переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Орсером.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



