Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе покинула трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Тренер присутствовала на контрольных прокатах, где российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы. Среди подопечных Тутберидзе выступала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе. Фигуристка переехала в Канаду, где начала сотрудничать с тренером Брайаном Орсером.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Загитовой. По словам Тутберидзе, до Игр Медведева обратилась к ней с просьбой оставить Загитову в юниорах еще на год, но та отказалась, что и послужило причиной расставания.

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