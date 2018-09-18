Серебро Медведевой на Олимпиаде посчитали заслугой Загитовой

Российский тренер Этери Тутберидзе считает, что успешное выступление фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане состоялось благодаря конкуренции с другой россиянкой — Алиной Загитовой. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Я считаю, что Медведева так хорошо откаталась на Олимпиаде благодаря Загитовой. Она ее "тащила"», — заявила Тутберидзе.
17 сентября Загитова рассказала СМИ о том, что стеснялась выражать свою радость от успехов на Олимпиаде при Медведевой. Она отметила то, как усердно работает ее партнерша по сборной.
В мае этого года Медведева покинула Тутберидзе и переехала в Канаду. Там россиянка приступила к работе под руководством местного специалиста Брайана Орсера.
На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив Медведеву, которой досталась серебряная медаль. Обе фигуристки занимались в группе Тутберидзе.