Серебро Медведевой на Олимпиаде посчитали заслугой Загитовой

Российский тренер Этери Тутберидзе считает, что успешное выступление фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане состоялось благодаря конкуренции с другой россиянкой — Алиной Загитовой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я считаю, что Медведева так хорошо откаталась на Олимпиаде благодаря Загитовой. Она ее "тащила"», — заявила Тутберидзе.

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17 сентября Загитова рассказала СМИ о том, что стеснялась выражать свою радость от успехов на Олимпиаде при Медведевой. Она отметила то, как усердно работает ее партнерша по сборной.

В мае этого года Медведева покинула Тутберидзе и переехала в Канаду. Там россиянка приступила к работе под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив Медведеву, которой досталась серебряная медаль. Обе фигуристки занимались в группе Тутберидзе.

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