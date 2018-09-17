Загитова связала с Медведевой нежелание радоваться победе на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему не праздновала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка дала интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР).

«Мы с Женей Медведевой всегда вместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает. Но потом, когда уже было награждение, я ощутила, что у меня есть в руках золотая медаль Олимпиады, и уже порадовалась дома», — сказала Загитова.

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На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Обе фигуристки занимались в группе тренера Этери Тутберидзе.

В мае этого года Медведева ушла от Тутберидзе и переехала в Канаду, где занимается под руководством местного специалиста Брайана Орсера. По словам бывшего тренера спортсменки, перед Олимпиадой она обратилась к ней с просьбой оставить Загитову в юниорах еще на год, но Тутберидзе отказалась, что и послужило причиной расставания.

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