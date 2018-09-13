Медведева отвергла любую возможность выступления за другую страну

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram заявила, что будет выступать только за сборную России.

Спортсменка записала видео, в котором отвечала на вопросы пользователей социальных сетей. «Мне пишут: "Жаль, что ты за Россию больше кататься не будешь". Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что», — сказала Медведева.

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В настоящий момент фигуристка живет и тренируется в Канаде. Туда она приехала после разрыва с многолетним тренером Этери Тутберидзе. Ее новый тренер — Брайан Орсер. 9 сентября Медведева вернулась в Россию и выступила на контрольных прокатах сборной России. Во время ее номера Тутберидзе ушла с трибун.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Загитовой. По словам Тутберидзе, до Игр Медведева обратилась к ней с просьбой оставить Загитову в юниорах еще на год, но та отказалась, что и послужило причиной расставания.

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