Новый тренер Медведевой рассказал о недостатке ее подготовки в России

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о подготовке своей подопечной — российской фигуристки Евгении Медведевой. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Быстро ли она учится? Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью. Это отмечали и Дэвид Уилсон, и Сандра Безик (оба работают в команде Орсера в качестве хореографов, — прим. «Ленты.ру»). Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас», — рассказал Орсер.

Также он высоко оценил то, как Медведева провела первую тренировку на льду подмосковной олимпийской базы.

5 сентября стало известно, что Медведева вместе с Орсером прибыли в Москву. Фигуристка примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 9 сентября.

В мае 2018 года 18-летняя россиянка ушла от тренера Этери Тутберидзе. Медведева переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Орсером.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль. Золото в одиночном катании Медведева уступила соотечественнице Алине Загитовой. На счету фигуристки также две победы на чемпионатах мира.

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