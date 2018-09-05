Спорт
 
Последние новости
Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф
Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы
Самая сексуальная певица 2016 года не вернется домой из реабилитационной клиники
Украина объяснила «крымское оружие» в Донбассе
В фотографиях подозреваемых по «делу Скрипалей» нашли нестыковки
Клуб Бекхэма обрел лицо
Патриарх Кирилл объявил себя самым свободным иерархом в истории РПЦ
Женщина пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
Киев распек Москву за работу ФСБ в Донбассе
Новости партнеров

Медведева временно вернулась в Россию

Перейти в «Мою Ленту»

Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Москву из Канады. Об этом сообщается на странице аэропорта Домодедово во «ВКонтакте».

Спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 9 сентября. Вместе с ней в Россию прибыл канадский тренер Брайан Орсер, с которым Медведева начала работать в мае 2018 года.

В настоящий момент россиянка проживает в Канаде. В июле, говоря о плюсах жизни в стране, фигуристка отметила открытость и приветливость людей. Кроме того, она назвала плюсом спокойствие в стране.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня
Виктор Ан

«Переезд — лучшее решение»

Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
18:26 5 сентября

Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство

14:19 5 сентября

Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове

09:5216 августа

Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени

Спорт17:06 5 сентября

Новая эра

Десять ставок на первые в истории матчи Лиги наций
11:49 5 сентября

Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола

21:4221 августа

Слуцкий получил игрока «Реала»

22:05 5 сентября

Клуб Бекхэма обрел лицо

Спорт00:01 4 сентября

«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»

Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
10:09 5 сентября

Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны

14:3924 августа

Российский футбольный клуб подготовил «ковровую» форму на матч

20:47 5 сентября

ЦСКА переедет ради Лиги чемпионов

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Переживающих из-за химикатов в Крыму назвали агентами украинских спецслужб
Патриарх Кирилл объявил себя самым свободным иерархом в истории РПЦ
Кремль отреагировал на скандал вокруг Google
Древние московские руины выставят напоказ
Все материалы
Мир
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Российская газета раскрыла подробности об «отравителях» Скрипалей
Израилю отказали в признании Иерусалима столицей
Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»
Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Россию уличили в стремлении убить Максакову
Лавров назвал цель активности США на Украине
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Россия защитится от санкций
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Россия продаст уникальный бриллиант
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в Москва-Сити. Пострадали все
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Избившую гаишника модель Киру Майер посадили на полтора года
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
Россия предупредила о перерывах в работе ГЛОНАСС
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
Все материалы
Спорт
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Медведева временно вернулась в Россию
Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
Клуб Бекхэма обрел лицо
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала
Верка Сердючка выступила перед «первыми лицами российской политики»
Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне
Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Лимонов почуял смерть Познера
Рассказ о жизни в «замкадье» породил в сети волну шуток о богатых москвичах
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Священник захотел нажиться на декольте невест
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В популярном у туристов городе запретили есть на улице
Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Назван лучший музей в мире
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Женщина пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых
Ребенок провел четыре дня в лесу и выжил
Все материалы
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE
Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Названы московские новостройки у метро с самыми дешевыми квартирами
Москвичи отказались от больших квартир
Квартирный вор нарвался на пенсионерку с тряпкой и пожалел
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Все материалы