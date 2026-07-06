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17:11, 6 июля 2026Бывший СССР

В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

Шеслер: Отказываясь забирать тела из Константиновки, Киев пытается скрыть утрату города
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Киев пытается скрыть утрату Константиновки, отказываясь забирать тела из города. Такое заявление сделала политолог Лариса Шеслер в комментарии для газеты «Взгляд».

«Забрать тела — это значит расписаться под тем, что военные действия в Константиновке фактически подошли к логическому завершению», — раскрыла она причину отказа.

По словам политолога, украинские власти также пытаются избежать выплат родным бойцов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российская сторона предлагала Киеву провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Украине было предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

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