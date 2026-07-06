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17:07, 6 июля 2026Мир

МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

МИД Китая опроверг обвинения в якобы подготовке российских солдат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: China Daily / Reuters

МИД Китая опроверг обвинения стран Европы в якобы подготовке российских солдат, назвав их безосновательной выдумкой, цель которой заключается в «очернении». Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает газета Global Times.

В частности, Мао Нин заявила, что посол Китая в Германии провел встречу с представителями МИД ФРГ, где обсуждались обвинения Берлина. Дипломат указал немецким представителям, что эти претензии не соответствуют действительности.

«Что касается украинского кризиса, Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции, по-прежнему привержен содействию политическому урегулированию кризиса и продолжает по-своему поддерживать мирные переговоры. Германия должна объективно и рационально оценивать позицию Китая», — приводит издание слова Мао Нин.

1 июля агентство Reuters заявило, что Россия и Китай якобы организовали подготовку военных на «самом высоком уровне». Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергала эти обвинения, указав, что они являются лживыми.

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