Захарова ответила на обвинения Каллас в якобы обучении Китаем российских военных

Захарова: Заявления Каллас о якобы обучении Китаем российских военных абсурдны и лживы

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай обучает российских военных для участия в конфликте на Украине, абсурдны и лживы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Москва осуждает попытки западных стран и ЕС вбить клин в дружбу между Россией и Китаем с помощью подобных информационных провокаций. Она добавила, что российская сторона высоко ценит взвешенную и последовательную позицию руководства КНР по украинскому кризису.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой заявление Каллас о якобы обучении Китаем российских военных. По его словам, подобные утверждения не имеют под собой фактической основы.