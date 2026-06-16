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11:20, 16 июня 2026Мир

Китай уличил Каллас в клевете

МИД Китая: Заявление Каллас об обучении российских военных в КНР — клевета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, подобные заявления являются чистой клеветой и очернительством.

Ранее Каллас заявила, что Китай якобы обучает российские войска для участия в боевых действиях на Украине. При этом дипломат не стала называть имена и уточнять детали.

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