Китай уличил Каллас в клевете

МИД Китая: Заявление Каллас об обучении российских военных в КНР — клевета

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, подобные заявления являются чистой клеветой и очернительством.

Ранее Каллас заявила, что Китай якобы обучает российские войска для участия в боевых действиях на Украине. При этом дипломат не стала называть имена и уточнять детали.