В Европе снова усмотрели свидетельства якобы обучения Китаем российских военных

Reuters: Россия якобы одобрила подготовку военных в Китае на самом высоком уровне

Россия якобы одобрила подготовку своих военных в Китае на самом высоком уровне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на некий «секретный российский документ».

«Тайная военная подготовка российских войск Китаем в прошлом году была лично одобрена министром обороны (...) и непосредственно затрагивала по меньшей мере четырех российских и китайских генералов», — указано в публикации.

Агентство утверждает, что делегация российских вооруженных сил якобы отправилась в КНР для учений на объектах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Согласно «документу», они, предположительно, прошли трехнедельный курс по радиологической, химической и биологической защите.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине, абсурдны и лживы.