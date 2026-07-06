Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:58, 6 июля 2026Культура

Юрий Лоза отреагировал на возможное возвращение Меладзе в Россию

Юрий Лоза: Константин Меладзе не вернет былую славу после возвращения в Россию
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что продюсеру Константину Меладзе не удастся вернуть былую славу после возвращения в Россию. Его слова передает «Газета.Ru».

«Конечно же, всеобщей популярности уже не будет, потому что в поляризованном обществе многие не любят тех, кто пытается усидеть на двух стульях», — подчеркнул автор хита «Плот». В то же время он предположил, что Меладзе хватит поддержки бывших поклонников для безбедного существования.

Лоза отметил, что Меладзе пишет композиции на русском языке, поэтому его желание работать в России логично. Музыкант обратил внимание на то, что при этом его коллега хочет вернуться в страну с грузинским гражданством, чтобы «встать, ко всем личиком, ко всем пузиком».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в черный список российского города

    В России рассказали об угрожающем Европе ударе ВСУ

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok