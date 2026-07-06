Обвиняемый в расправе над спортсменом Миша Соль уехал на СВО

Екатеринбуржец Леханов, обвиняемый в убийстве спортсмена Такаева и краже, уехал на СВО

Житель Екатеринбурга Михаил Леханов, обвиняемый в расправе над спортсменом Александром Такаевым, уехал на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает E1.ru.

Мужчину знают в городе как Мишу Соль. Несколько месяцев назад он пытался вынести из магазина 11 бутылок с алкоголем, но его задержали за кражу.

Позже он устроил драку с поножовщиной на улице. Миша Соль в апреле повздорил со спортсменом, сходил домой за ножом, а, вернувшись, ударил им в грудь Такаева. Ранение оказалось для него летальным.

Напавшего арестовали, но на днях он вышел из СИЗО и отправился в зону СВО.

Ранее в Новосибирске на видео попало нападение мужчины с ножом на знакомую.