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16:58, 6 июля 2026Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над спортсменом Миша Соль уехал на СВО

Екатеринбуржец Леханов, обвиняемый в убийстве спортсмена Такаева и краже, уехал на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Екатеринбурга Михаил Леханов, обвиняемый в расправе над спортсменом Александром Такаевым, уехал на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает E1.ru.

Мужчину знают в городе как Мишу Соль. Несколько месяцев назад он пытался вынести из магазина 11 бутылок с алкоголем, но его задержали за кражу.

Позже он устроил драку с поножовщиной на улице. Миша Соль в апреле повздорил со спортсменом, сходил домой за ножом, а, вернувшись, ударил им в грудь Такаева. Ранение оказалось для него летальным.

Напавшего арестовали, но на днях он вышел из СИЗО и отправился в зону СВО.

Ранее в Новосибирске на видео попало нападение мужчины с ножом на знакомую.

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