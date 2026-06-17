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Силовые структуры
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10:34, 17 июня 2026Силовые структуры

Россиянин с ножом на глазах у силовиков напал на знакомую и попал на видео

В Новосибирске мужчина с ножом напал на знакомую, заметив правоохранителей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирск местный житель с ножом напал на знакомую, заметив сотрудников Госавтоинспекции. Нападение попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в УМВД по региону.

На кадрах видно, как мужчина бегает за женщиной во дворе жилого дома. В это время правоохранители выходят из служебной машины и сразу же достают оружие, видя агрессию злоумышленника. На следующих кадрах нападавший уже лежит на земле, а его держит один из силовиков.

В ведомстве сообщили, что при задержании сотрудники Госавтоинспекции ранили мужчину в ногу. И задержанному, и пострадавшей оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Екатеринбурга напала на знакомую и отпинала ее.

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