Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

На Ставрополье суд дал 18 лет колонии диверсанту, приехавшему в Россию

Ставропольский краевой суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима россиянина по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что мужчина в 2025 году находился на Украине, когда согласился на предложение украинских спецслужб о сотрудничестве. По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины он приехал в Россию для организации диверсий, однако здесь его задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 23-летнего уральца за массовую рассылку посылок с бомбами бойцам СВО.