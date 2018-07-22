Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире

Российская фигуристка Евгения Медведева, сменившая тренера и переехавшая в Канаду, рассказала об особенностях работы с Брайаном Орсером. Она поделилась подробностями тренировок в интервью во время шоу Dreams on Ice, видеозапись доступна в Instagram team_orser.

«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно», — заявила Медведева.

Материалы по теме «Свободы у нее не было» Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады

Спортсменка признала, что наступающий сезон будет полон перемен. Она отметила, что не хочет стоять на месте и намерена «максимально дополнить, преобразить свой образ».

12 июля Медведева рассказала о преимуществах жизни в Канаде. В частности, фигуристку впечатлила открытость и приветливость людей. Кроме того, она назвала плюсом спокойствие в стране.

В мае 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе к Орсеру и приняла решение тренироваться в Канаде. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, до Игр Медведева просила ее оставить Загитову в юниорах еще на год, но та отказалась, что и послужило причиной расставания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!