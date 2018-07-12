Еще одна фигуристка ушла от бывшего тренера Медведевой

Российская фигуристка Анастасия Тараканова перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Instagram -аккаунте «Ангелы Плющенко».

«Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ», — рассказал Плющенко ТАСС.

Материалы по теме Фабрика чемпионок Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды

14-летняя Тараканова является бронзовым призером финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2017/18.

Ранее группу Тутберидзе покинула серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Также сотрудничество с Тутберидзе прекратила победительница финала Гран-при среди юниоров Полина Цурская, теперь она тренируется под руководством Елены Буяновой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!