Новый тренер Медведевой рассказал об отношении к Тутберидзе

Новый тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер оценил работу бывшего наставника спортсменки Этери Тутберидзе. Его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?» — заявил тренер.

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По словам Орсера, Медведева с уважением отзывается о тренерском штабе, с которым работала в прошлом. «Женя сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?» — отметил он.

7 мая Медведева рассказала об уходе от Тутберидзе. До этого тренер заявила, что фигуристка перестала выходить с ней на связь и высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую на Олимпиаде-2018 золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на год.

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