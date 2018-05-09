Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводятся на сайте «Первого канала».

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация», — заявила фигуристка.

На вопрос журналистов, связывалась ли Загитова с Медведевой после решения последней об уходе из группы, 16-летняя спортсменка ответила отрицательно.

Материалы по теме «Пройдет время, и все поймут» Медведева ушла от тренера. Она не первая

7 мая Медведева подтвердила уход от Тутберидзе. До этого тренер заявила, что фигуристка перестала выходить с ней на связь и высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Загитову на юниорском уровне еще на один год. На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!