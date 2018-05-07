Медведева отказалась говорить о зависти к Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась комментировать слова об Алине Загитовой, сказанные во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не буду отвечать на этот вопрос», – заявила Медведева на пресс-конференции.

6 мая бывший тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на Олимпиаде Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.

«Матч ТВ» 4 мая сообщил, что Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Новым наставником спортсменки стал канадец Брайан Орсер.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

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