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Многолетним отношениям Медведевой с тренером предрекли конец

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратит работать с личным тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала отмечает, что вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер, который занимается с двукратным олимпийским чемпионом в мужском катании Юдзуру Ханю. Переход к этому специалисту должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

В марте сообщалось, что между Медведевой и Тутберидзе возник конфликт. Из-за этого фигуристка якобы решила уйти от наставницы и задумалась о том, чтобы начать выступления за другую страну. Сама спортсменка прокомментировала ситуацию следующим образом: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Под руководством Тутберидзе Медведева работает с 2007 года.

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